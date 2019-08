Lascia tre cani rinchiusi in un furgone e va via: donna denunciata per maltrattamento

9 Agosto 2019 20:38

I tre cani di grossa taglia erano visibilmente sofferenti e disidratati: erano rinchiusi da ieri notte all’interno dell’abitacolo che aveva raggiunto una temperatura altissima. Donna denunciata per maltrattamenti a Palermo

Gli agenti della Polizia Municipale di Palermo hanno tratto in salvo tre cani di grossa taglia lasciati all’interno di un furgone in via Giuseppe Amari. Provvidenziale la segnalazione di un cittadino, che udendo alcuni lamenti, ha immediatamente allertato la Polizia locale. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il mezzo chiuso e le informazioni utili fornite dai passanti sono state essenziali per risalire all’autrice del folle gesto e liberare i poveri animali. Alla guida del furgone c’era una donna, che è stata rintracciata nella vicina stazione dei carabinieri ed è stata condotta presso il mezzo per aprire il vano posteriore e recuperare i cani. I tre cani erano visibilmente sofferenti e disidratati: erano rinchiusi all’interno dell’abitacolo che aveva raggiunto una temperatura altissima. Il veterinario dell’Asl, ha accertato il maltrattamento e disposto l’accompagnamento in clinica veterinaria per le cure urgenti. La donna, N. R. di 45 anni, aveva lasciato i cani nel furgone ieri notte per accompagnare il marito fermato dai carabinieri. La donna è stata denunciata per maltrattamento di animali.

