Campagna d’informazione sull’uso corretto dei cellulari [INFO e DETTAGLI]

4 Agosto 2019 12:25

Campagna d’informazione sull’uso corretto dei cellulari. Usa il cellulare con intelligenza, tutela la salute e l’ambiente

“Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza”. È lo slogan della campagna informativa del 2019 realizzata congiuntamente dai Ministeri ● della Salute, ● dell’Istruzione, Università e Ricerca e ● dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare. Usa il cellulare con intelligenza, tutela la salute e l’ambiente.

Informazioni e consigli utili per la tua salute, per la sicurezza stradale, per la tutela dell’ambiente:

– onde elettromagnetiche : Puoi ridurre l’esposizione alle onde elettromagnetiche usando i messaggi, il vivavoce o l’auricolare.

: Puoi ridurre l’esposizione alle onde elettromagnetiche usando i messaggi, il vivavoce o l’auricolare. – non distrarti col cellulare sulla strada: Quando sei in strada o alla guida usa sempre l’auricolare o il vivavoce.

Mentre guidi o cammini non perdere mai di vista la strada. E ricorda che è vietato toccare il telefono mentre si guida, anche se fermi in fila nel traffico, al semaforo o al casello.

– rispetto dell’ambiente : Non gettarlo tra i rifiuti.. Smaltire in modo corretto il tuo vecchio cellulare è semplice. Puoi farlo, infatti, direttamente presso i punti vendita, gratuitamente e senza obbligo di acquisto

: Non gettarlo tra i rifiuti.. Smaltire in modo corretto il tuo vecchio cellulare è semplice. Puoi farlo, infatti, direttamente presso i punti vendita, gratuitamente e senza obbligo di acquisto – dispositivi medici attivi: Non tenerlo vicino ai dispositivi medici attivi. Se porti un pacemaker, tieni il cellulare lontano dal cuore. Se sei portatore di un dispositivo medico attivo non tenere il telefono cellulare a diretto contatto con l’impianto. È una piccola accortezza in più per la tua sicurezza. Chiedi al tuo medico.

Negli ultimi venticinque anni sono stati realizzati molti studi finalizzati a valutare se i telefoni mobili comportino potenziali rischi per la salute. Ad oggi, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non è stato dimostrato alcun effetto sanitario avverso causato dall’uso dei telefoni cellulari, ma ulteriori ricerche sono in corso per colmare residue lacune nelle conoscenze. In particolare, le evidenze scientifiche attualmente disponibili tendono, nel loro complesso, a deporre contro l’ipotesi che l’uso dei telefoni mobili comporti effetti negativi sulla salute eventualmente associati al loro utilizzo o un possibile incremento del rischio di tumori. Il Ministero della Salute segue con attenzione l’evoluzione delle conoscenze scientifiche, e con questo dossier intende fornire le conoscenze scientifiche più aggiornate sugli eventuali effetti sanitari, dando risposte alle tematiche più frequenti sul rapporto tra telefoni cellulari e salute. I telefoni cellulari, come altre applicazioni dei campi elettromagnetici a radiofrequenza nel settore delle telecomunicazioni, fanno ormai parte della nostra vita. Alla fine del 2018 risultano attivi nel mondo più di 10 miliardi di contratti di telefonia mobile e quattro quinti di queste utenze sono localizzate in paesi in via di sviluppo. Tutti i dispositivi a radiofrequenza, per poter essere immessi sul mercato, devono rispondere ai requisiti di sicurezza basati sulle conoscenze scientifiche più aggiornate e definiti da organizzazioni internazionali di esperti riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

