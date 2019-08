Reggina, al via la terza fase della campagna abbonamenti: i dati ufficiali

4 Agosto 2019 10:08

Reggina, si è conclusa la seconda fase della campagna abbonamenti amaranto, con 2375 tessere vendute: al via adesso la terza fase

Sono 2375 le tessere sottoscritte dall’inizio della campagna abbonamenti 2019/20 “Questa vita la dedico a te”. Il primo agosto sono stati emessi 154 abbonamenti. In questa fase gli abbonati della scorsa stagione, potranno effettuare il cambio di settore/posto mantenendo lo status di “vecchio” abbonato: sarà possibile effettuare la variazione passando dalla Curva Sud/Tribuna Est in Tribuna Ovest.

Per sottoscrivere il nuovo abbonamento sarà necessario esibire il documento d’identità. Da domani 4 agosto al via la terza fase. Terminata prelazione, inizia la vendita libera anche in Tribuna Est. Come già avviene da due settimane, sarà possibile inoltre sottoscrivere nuovi abbonamenti in Curva Sud e Tribuna Ovest.

La società precisa che nel caso in cui la Tribuna Est o parte di essa dovesse presentare problematiche infrastrutturali o essere interessata da lavori di manutenzione, si provvederà ad assegnare un posto equivalente nello stesso settore oppure un posto migliorativo in Tribuna Ovest. Presso la biglietteria ufficiale del Club sarà possibile acquistare i biglietti per la gara di coppa Italia tra Reggina e Vicenza prevista per martedì 6 agosto alle 20.30.

Di seguito giorni e orari di vendita biglietteria a Piazza Duomo:

Domenica 4 agosto: dalle 10 alle 13:00 e dalle 17 alle 20

Lunedì 5 agosto: dalle 10 alle 13:00 e dalle 16 alle 20.

Martedì 6 agosto: dalle 9 alle 13:00 e dalle 16 alle 20.

da Mercoledi 7 a sabato 10 agosto dalle 9 alle 13:00 e dalle 16 alle 20.

Domenica 11 agosto chiuso

