Calciomercato Reggina: Taibi piazza un altro colpo, come annunciato dal presidente Gallo

31 Agosto 2019 11:08

Reggina, nuovo acquisto per la rosa del tecnico Mimmo Toscano, il ds Taibi ha completato il gioco delle coppie in difesa: le ultimissime

La Reggina non intende fermarsi e, dopo l’arrivo del centravanti German Denis, si appresta a completare un altro acquisto di spessore. Secondo le ultime voci in ambito di calciomercato infatti, sarebbe in procinto di firmare per il club amaranto il difensore Edoardo Blondett, centrale classe ’92 cercato dal ds Massimo Taibi sin dai primi giorni di agosto. Il calciatore nella passata stagione ha disputato 27 gare nel campionato di Serie C con la maglia della Casertana. Nel cosiddetto gioco delle coppie, mancava infatti all’appello un centrale, dato che in rosa ce ne sono al momento 5 di ottimo livello. Adesso con Blondett il calciomercato dovrebbe essere definitivamente concluso, ma mai dire mai con l’eccentrico presidente Luca Gallo.

