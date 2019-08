Calciomercato Reggina: dopo Rolando, Taibi piazza un altro colpo!

21 Agosto 2019 10:40

Reggina, il ds Massimo Taibi ha completato un altro acquisto all’interno della campagna di rafforzamento amaranto ricca di sorprese

Reggina pronta ad ufficializzare un altro acquisto all’interno di una campagna di calciomercato a dir poco sontuosa e non certo terminata. All’appello manca ancora un centravanti che andrà a completare la rosa di mister Mimmo Toscano, intanto come detto, è pronto ad essere ufficializzato un altro colpo. Si tratta dell’acquisto definitivo di Desiderio Garufo, calciatore in prova con la maglia amaranto da inizio preparazione, che nella giornata di oggi ha firmato il contratto che lo legherà al club del presidente Luca Gallo. La fascia destra è stata dunque completata, con il gioco delle coppie che prevede un duello tra i neo-arrivati Garufo e Rolando per conquistare un posto da titolare sulla corsia.

