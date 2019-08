Calciomercato Reggina, non solo Rubin: svolta anche per la fascia destra

5 Agosto 2019 09:50

Reggina pronta a puntellare la rosa con altri acquisti che andranno ad arricchire ulteriormente lo spessore della squadra a disposizione di mister Toscano

La Reggina sta continuando a piazzare un colpo dietro l’altro. Domani sarà il giorno dell’esordio ufficiale della squadra di mister Toscano, nella gara di Coppa Italia contro il Vicenza, intanto al Sant’Agata continua ad esserci un discreto via vai. E’ arrivato infatti il terzino sinistro d’esperienza tanto rincorso dal ds Taibi. Si tratta di Matteo Rubin, calciatore con una lunga militanza tra serie A e B che adesso darà il suo apporto alla causa amaranto.

Il calciomercato però non è certo finito. Nelle prossime ore infatti è data in dirittura d’arrivo la trattativa che dovrebbe portare Laverone alla corte di Toscano, innesto importantissimo per la squadra del patron Gallo. L’arrivo probabile di Laverone chiuderà le porte alla firma di Garufo, sinora in prova con la casacca amaranto. Dopodichè Taibi dovrà concentrarsi solo ed esclusivamente sulla tanto agognata punta, con Litteri ed Evacuo che sembrano giocarsi a duello il posto da centravanti della Reggina.

