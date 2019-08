Calciomercato Reggina, possibili scossoni in arrivo: un insospettabile potrebbe partire

7 Agosto 2019 10:23

Reggina alle prese con le ultime mosse di calciomercato per completare una rosa già molto competitiva: ieri si è vista un’ottima squadra al Granillo

La Reggina ha giocato ieri un grande incontro contro il Vicenza, vincendo col punteggio di 3-2 e conquistando il passaggio al prossimo turno di Coppa Italia. Quest’oggi però si è tornati a parlare di calciomercato, argomento ancora caldissimo dato che il club amaranto è alla ricerca del tanto atteso centravanti. Litteri ed Evacuo sembrano giocarsi l’ultimo slot libero in attacco, ma non è l’unico argomento d’interesse in questa fase del calciomercato in casa Reggina. La corsia destra potrebbe subire infatti un notevole scossone.

Nonostante ieri sera abbia giocato titolare, Kirwan non è certo della permanenza in amaranto. Nelle prossime ore infatti Taibi incontrerà gli agenti di Laverone per capire i margini della trattativa e, qualora dovesse andare in porto, potrebbe essere proprio quest’ultimo ad occupare la fascia destra. Ma non è tutto, anche Garufo potrebbe firmare un contratto con gli amaranto dopo il periodo di prova sostenuto, troppi tre terzini di destra per le idee di Toscano. A traballare al momento è Kirwan, ma mai dire mai in questo concitato calciomercato.

