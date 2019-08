Calabria, Vrenna: “lo sviluppo passa da cultura e turismo di qualità”

2 Agosto 2019 15:06

L’imprenditore di Crotone parla della sua “ricetta” per rilanciare i luoghi della Magna Grecia

Lo sviluppo della Calabria passa dalla cultura e dal turismo, un turismo sostenibile e di qualità. Un turismo capace di coniugare la valorizzazione delle bellezze naturali, a partire dal mare, con quelle artistiche, in primo luogo i siti archeologici testimoni dello splendore della Magna Grecia, e sostenuto da pratiche ‘green’. E’ la ricetta indicata dall’imprenditore Raffaele Vrenna, 60 anni, a capo della holding Rvl Group, attiva nei settori dell’energia e dello smaltimento dei rifiuti, con diversificazioni nel turismo e nella ristorazione. E Vrenna, nato a Crotone e ancora qui residente, ha deciso di scommettere in prima persona sul turismo di qualità in Calabria, investendo sulla storica città sulla costa del mar Ionio, l’antica Kroton scelta nel VI secolo a. C. dal matematico e filosofo greco Pitagora come sede della sua scuola che gettò le basi per la nascita della Magna Grecia e lo sviluppo del razionalismo e del metodo scientifico. Nel 2011 a Crotone, nel territorio che confina con l’area marina protetta di Capo Rizzuto, Vrenna ha aperto il Praia Art Resort, un 5 stelle dotato al suo interno di un ristorante gourmet, il Pietramare Natural Food Restaurant, premiato con una stella Michelin nel 2016. “E siamo al lavoro per accrescere il nostro numero di stelle Michelin”, dichiara orgoglioso Vrenna, con un passato di presidente di Confindustria Crotone e per 25 anni presidente del Crotone Calcio, fino alla promozione in serie A.

(AdnKronos)

