Calabria, un anno dalla tragedia di Raganello. Bruno Bossio: “Accanto alla straordinaria comunità di Civita”

20 Agosto 2019 13:13

La parlamentare del PD Enza Bruno Bossio ricorda la tragedia nelle gole del Raganello in Calabria

“Nessuno di noi può dimenticare la tragedia del Raganello di un anno fa e oggi con immutato dolore riviviamo quel giorno funesto, in cui persero la vita 10 persone”. Ad affermarlo è la parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio, nel giorno dell’anniversario della tragedia nelle gole del Raganello.

“Allora come oggi – afferma ancora la deputata – crediamo che il modo migliore per non dimenticare sia sostenere e stare accanto alla comunità di Civita, luogo di straordinaria bellezza e tradizioni autentiche. Qui l’identità è leva di sviluppo e motore di buone pratiche e nuove economie. Ricordiamo quel giorno, raccogliamo i pensieri attorno al dolore per una tragedia improvvisa ma proteggiamo Civita, per fare in modo che possa continuare a vivere nel segno della bellezza di cui resta portatrice”.

