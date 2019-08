Calabria, Tripodi: “è un bene che Salvini si sia reso conto dello stallo in cui versano i lavori sulla SS106”

10 Agosto 2019 18:54

Tripodi (FI): “bene Salvini sui lavori sulla statale 106 Jonica, Governo dei sì per sbloccare anche la Calabria”

“E’ un bene che il Ministro Salvini si sia reso conto dello stato anzi dello stallo in cui versano i lavori della Statale 106 Jonica. Proprio a tal proposito con la nostra campagna #SblocchiamolItalia avevo presentato un’ interpellanza al Ministro Toninelli per chiederne lo sblocco dei cantieri al fine di garantire ai calabresi oltre al rilancio delle grandi opere della Regione, anche il diritto alla mobilità di cui anche a queste latitudini i cittadini hanno diritto”. Lo dichiara Maria Tripodi deputata calabrese di Forza Italia che prosegue, “alla mia interpellenza da parte del MiT, segui una risposta laconica che si traduceva in un sonoro No. Ora mi auguro vivamente che dopo i dinieghi ricevuti in questo anno di governo, il popolo calabrese possa finalmente ricevere i Si che merita da parte del nuovo governo di centrodestra. Anche per questo occorre ed è necessario votare subito, per restituire il buon governo all’Italia”, conclude l’esponente azzurra.

