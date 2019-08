Calabria, Oliverio: “stanziate risorse per la copertura di altri 12 mesi di tirocini per 4700 persone”

9 Agosto 2019 16:10

Calabria: la delibera della Giunta regionale risponde alle esigenze di oltre 4.700 persone di trovare continuità in una esperienza positiva e viene incontro alle esigenze degli enti locali che guardano con attenzione a queste risorse umane

La Giunta regionale, nella riunione di oggi, ha approvato la delibera con cui destina, attraverso una variazione di bilancio di 28 milioni di euro, le risorse alla prosecuzione dei percorsi di politiche attive, nelle modalità dei tirocini a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilita in deroga della Regione Calabria. La delibera risponde alle esigenze di oltre 4.700 persone di trovare continuità in una esperienza positiva e viene incontro alle esigenze degli enti locali che guardano con attenzione a queste risorse umane. “Con questa variazione di bilancio – ha dichiarato il presidente della Regione Mario Oliverio – abbiamo destinato le risorse finanziarie necessarie alla copertura di ulteriori 12 mesi relativi ai tirocini formativi di 4.700 persone che stanno svolgendo un’esperienza interessante nei Comuni calabresi. In questi anni governo, la nostra azione è stata improntata all’inclusione sociale di migliaia di persone in condizioni economiche deboli attraverso progetti di formazione legati ai tirocini e caratterizzati da utilità sociale. Sarebbe stata e sarebbe necessaria – ha rimarcato Oliverio – una programmazione di investimenti da parte del Governo nazionale per creare nelle regioni del Sud ed in Calabria opportunità di lavoro anche al fine di consentire che progetti d’inclusione sociale, messi in atto nei mesi scorsi, trovino sbocchi occupazionali stabili a salvaguardia del futuro di migliaia di persone”.

