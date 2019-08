16 Agosto 2019 12:46

Calabria: un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in contrada “Serricella” di Acri

Orrore in Calabria dove è stato rinvenuto un cadavere in stato di decomposizione in contrada “Serricella” di Acri. Il corpo, notato da un passante per caso, è ridotto ad uno scheletro. La Procura della Repubblica di Cosenza ha disposto che sui resti venga effettuata l’autopsia.

Foto di repertorio

Valuta questo articolo