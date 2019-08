Parte dalla Calabria il patto federativo tra Fratelli d’Italia ed il Movimento Nazionale per la Sovranità

3 Agosto 2019 15:05

Parte dalla Calabria il patto federativo“ Fratelli d’Italia e Movimento Nazionale per la Sovranità per un’alternativa di governo alla regione

Parte dalla Calabria il patto federativo“ Fratelli d’Italia e Movimento Nazionale per la Sovranità per un’alternativa di governo alla regione. Un programma innovativo e di rinnovamento che abbia come elementi distintivi la legalità, la lotta alla corruzione, il lavoro, investimenti, infrastrutture e la prospettiva della “Macro – Regione”. Le iniziative comuni per gestire sul territorio i rapporti tra il Movimento Nazionale per la Sovranità e Fratelli d’Italia, nell’ambito del “patto federativo” sancito lo scorso 5 giugno a Roma, sono state al centro di una prima riunione svoltasi a Cosenza, nella sede di Fratelli d’Italia, tra i responsabili dei coordinamenti regionali dei due Movimenti, rispettivamente Mimmo Arena ed Ernesto Rapani. E’ emersa la proposta condivisa di costituire, nell’ambito del percorso politico, una struttura di coordinamento a livello regionale, in rappresentanza dei due Movimenti, da condividere sul territorio a livello provinciale e regionale, per affrontare, con idee e progetti, le prossime scadenze istituzionali in Calabria e contribuire a raggiungere l’obiettivo di un soggetto politico di Destra che abbia il Sovranismo come uno degli assi centrali da declinare in politiche funzionali al rinnovamento in Calabria. Rapani ed Arena, nella condivisione delle ragioni ideali e valoriali che sostanziano il percorso comune dei due Movimenti finalizzato alla costruzione della “ Casa comune” della destra, concordano di avviare, in tempi brevi, nell’ambito della struttura di coordinamento condivisa, l’elaborazione di un programma innovativo e di rinnovamento che sia di riscatto e di svolta per la Calabria, all’insegna della legalità e dello sviluppo, avendo come segno distintivo la lotta alla ‘ndrangheta e alla corruzione. Una “ piattaforma riformista” per il riassetto istituzionale della Regione e per promuovere e rendere strutturale l’integrazione tra la stessa regione Calabria con Basilicata e Puglia, sui grandi temi dello sviluppo, nella prospettiva di una “ Macro regione”; un nuovo modello socio-economico fondato sulla partecipazione, sull’innovazione e su uno sviluppo ecocompatibile con al centro lavoro, investimenti ed infrastrutture. Anche sulla base di tale programma, Fratelli d’Italia e Movimento Nazionale per la Sovranità intendono lanciare un “ fronte comune” con la Lega per essere l’alternativa di governo alla Regione Calabria. Subito dopo ferragosto sarà indetta una conferenza stampa per illustrare l’agenda delle iniziative del coordinamento comune. “Cogliamo l’occasione – concludono Rapani ed Arena – per ringraziare la Magistratura e le Forze dell’Ordine che, nonostante i pochi mezzi ed uomini a disposizione, hanno fatto, ancora una volta, sentire la presenza dello Stato in un territorio martoriato dall’illegalità, dalla corruzione e dallo spopolamento, in particolare giovanile”.

