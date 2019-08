Calabria: lunedì il presidente della Regione visiterà i locali dell’Arpacal dopo l’incendio dei giorni scorsi

2 Agosto 2019 17:47

Incendio nei locali dell’Arpacal di Catanzaro, Oliverio in visita lunedì

Il presidente della Regione Calabria, on.le Gerardo Mario Oliverio, sarà presente lunedì prossimo 5 agosto alle ore 10:30 nei locali della Direzione generale dell’Arpacal a Catanzaro, quartiere Lido, per partecipare al tavolo tecnico che il direttore generale dell’Agenzia ambientale calabrese, dott. Domenico Pappaterra, ha convocato per fare fronte alle difficoltà logistiche e operative derivate dall’incendio che ha compromesso il laboratorio chimico del Dipartimento provinciale di Catanzaro nella notte del 31 luglio scorso.

“Il terribile evento occorso nei locali del Laboratorio Chimico di Catanzaro dell’Arpacal – ha dichiarato Pappaterra – impone, prima di ogni altra riflessione, un surplus di impegno da parte di noi tutti, non solo per testimoniare sostegno morale e vicinanza umana ai colleghi di Catanzaro, di cui certamente hanno bisogno, ma soprattutto per assicurare il fattivo supporto tecnico-operativo che supplisca al momentaneo, e confidiamo breve, “fermo” delle attività del medesimo. Ciò al fine di garantire ai diversi stakeholder con cui quotidianamente si interfaccia l’Agenzia il qualificato contributo che sempre è in grado di fornire”.

La visita del presidente Oliverio, sebbene in un’occasione critica come quella che l’agenzia sta affrontando dopo l’incendio, può essere considerata storica; è la prima volta dalla sua istituzione – esattamente vent’anni fa, il 3 agosto 1999 veniva promulgata la legge istitutiva dell’Arpacal – che un presidente della regione Calabria fa visita ufficiale alla sede dell’agenzia.

