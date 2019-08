Calabria, Klaus Davi: “lo stop ai voli Blue Panorama a Reggio, altro colpo mortale”

29 Agosto 2019 15:17

Klaus Davi sullo stop dei voli di Blue Panorama da e per Reggio: “abbiamo 30 o forse 40 parlamentari calabresi, si facciano sentire”

“Dopo che per tre mesi abbiamo dovuto subire i balletti del recordman dei comunicati stampa l’assessore Roberto Musmanno, che da maggio a oggi ha cambiato otto versioni su un inesistente bando desTinato a costruire nella Locride la Strada Polsi-San Luca (ma quando verranno a chiedere i voti tra qualche settimana in zona gli rileggeremo con educazione i suoi comunicati, ad uno ad uno ….) ; ora apprendiamo che la compagna ‘Blue Panorama’ ha cassato brutalmente i voli Reggio Calabria -Bergamo. Un colo mortale per Reggio, la Locride, la Calabria tutta. E questo solo qualche giorno dopo una piroettante conferenza stampa cui hanno presenziato il presidente della Sacal Arturo De Felice , il super attivo e simpatico onorevole Francesco Cannizzaro, la vice ministra Laura Castelli e molti altre personalità…..direi che non ci siamo…. In un ottica costruttiva auspico un fronte comune affinché la scelta della compagnia privata venga riveduta immediatamente. Abbiamo 30 o forse 40 parlamentari calabresi (difficile ricordare il numero esatto…..) , che si facciano anche loro sentire. Io ci sono e mi schiero con chi vuole lottare . Aggiungo, con sommo rispetto istituzionale, che se fossi il dottor De Felice mi dimetterei da Sacal perche se era a conoscenza della cosa perché non l’ ha detto in quella occasione ? Se non ne sapeva nulla allora sarebbe ancora più grave!” Lo ha dichiarato Klaus Davi, imprenditore della comunicazione e consigliere comunale di San Luca in Aspromonte.

