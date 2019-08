La Calabria sogna in grande grazie ai bomber argentini: Denis e Maxi Lopez fanno impazzire Reggio e Crotone

23 Agosto 2019 12:54

German Denis e Maxi Lopez fanno sognare i tifosi di Reggina e Crotone, due colpi sudamericani per puntare senza mezzi termini alla promozione

Un pizzico d’Argentina è sbarcato nelle ultime ore in Calabria. Due bomber di razza ben noti al grande pubblico per aver fatto faville in Serie A negli anni passati, sono pronti ad entusiasmare le tifoserie di Reggina e Crotone, alimentando i sogni di promozione dei due club. Stiamo parlando ovviamente di German Denis e Maxi Lopez, centravanti che hanno deciso di sposare i progetti delle due squadre calabresi, con l’intento di aiutare i club a raggiungere la promozione nella stagione che sta per iniziare.

La Reggina, come noto, punta senza mezzi termini a tornare in Serie B dopo anni di ricostruzione societaria e per farlo ha deciso di affidare il peso dell’attacco all’ex atalantino Denis, 38enne ancora capace di far gol a iosa, 16 in 31 presenze nel campionato peruviano con la maglia dell’Universitario. L’altro tocco argentino sbarcato in Calabria nella giornata di ieri è stato quello rappresentato da Maxi Lopez, sarà lui il centravanti del Crotone che punta al ritorno in Serie A, sogno più concreto con l’arrivo del bomber ex Milan e Catania. Insomma, i club calabresi hanno scelto di andare a pescare in Sud America il tanto atteso “uomo da 20 gol”, con la speranza di poter perseguire gli obiettivi stagionali e far sognare i tifosi già al settimo cielo nella giornata di ieri dopo gli annunci dei due grandi colpi di Reggina e Crotone.

