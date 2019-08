Caccia, al via la stagione in Sicilia: pioggia di insulti all’assessore regionale sui social

31 Agosto 2019 18:24

Domani la pre apertura della caccia in Sicilia: pioggia di polemiche sui social

Al via in Sicilia la stagione della caccia. Il 1°, 4 e 5 settembre è stata autorizzata un’anticipazione della stagione, che prenderà il via ufficialmente giorno 15. Nelle tre giornate di settembre sarà possibile la caccia da appostamento e saranno cacciabili sono i colombacci, le gazze e le ghiandaie. E sui social esplode la protesta contro l’assessore regionale all’Agricoluta Edy Bandiera. “Pezzo di me…”, “bastardo”, “cornuto”, “… devi crepare”, “buffone incompetente”, “non capisci un ca…, vattene dimettiti”- sono stati i commenti rivolti all’assessore.

“Il calendario venatorio 2019/2020 emanato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, per la prima volta – spiegano dal Wwf – ha tenuto in considerazione diverse disposizioni delle direttive comunitarie in materia ambientale e i principi scientifici per la conservazione della fauna, accogliendo in molte parti il parere obbligatorio di Ispra“.

Valuta questo articolo