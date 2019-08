Messina, ok di Atm ai bus notturni fino a Ponte Gallo: soddisfatto Biancuzzo

12 Agosto 2019 17:51

Messina, Atm attiva 4 corse notturne sulla linea 32: il percorso sarà però limitato rispetto a quello ordinario da Ponte Gallo alla fermata Statua Padre Pio, dove ci sarà la coincidenza con la linea 1 Shuttle notturno. Soddisfatto il consigliere Biancuzzo

Da domani, martedì 13, su richiesta della VI Municipalità, relativa all’incremento di utenza nel periodo estivo e per incentivare l’uso del mezzo pubblico da parte dei ragazzi nelle ore notturne, nella zona compresa tra Ponte Gallo e Torre Faro l’ATM ha attivato quattro corse notturne sulla linea 32. Il percorso sarà però limitato rispetto a quello ordinario da Ponte Gallo alla fermata Statua Padre Pio, dove ci sarà la coincidenza con la linea 1 SHUTTLE notturno. Le corse saranno effettuate fra le 22 e le 4 del mattino. Soddisfatto il consigliere della V Circoscrizione Mario Biancuzzo, che in una nota dichiara:

“In riferimento alla mia richiesta avente oggetto istituzione linea notturna colgo l’occasione per ringraziare il primo cittadino l’on.le Cateno De Luca per la cortese disponibilità dimostrata ottemperando con sollecitudine e prontezza alla presente richiesta. Mi preme sottolineare quanto mi considerato grato a titolo personale e come consigliere di quartiere, che rappresenta l’interesse dei concittadini che ancora una volta si trovano accolti e compresi da questa Amministrazione Comunale, che ha provveduto con gli accorgimenti del caso a riscontrare l’esigenza del comprensorio istituendo da questa sera a partire dalle 22 fino alle 4 del mattino un servizio notturno anche per i cittadini della estrema riviera nord. I ringraziamenti qui esplicitati si estendono anche al presidente ATM dott. Giuseppe Campagna ed al direttore generale dott. Natale Trischitta per avere accolto benevolmente ognuno per il proprio ruolo e competenza di istituire il servizio notturno, della linea 32 con arrivo a Ponte Gallo, provvedendo alla salvaguardia e tutela della pubblica incolumità assicurando alle famiglie la tranquillità dovuta sapendo che i propri figli possano spostarsi anche nei bellissimi villaggi rivieraschi di Tono, Acqualadrone, Spartà, Piano Torre, San Saba, Rodia, Marmora, Orto Liuzzo, Ponte Gallo e rincasare utilizzando il mezzo pubblico”.

