Buon Compleanno Maria Antonietta Rositani, Reggio Calabria ti aspetta

25 Agosto 2019 11:19

Reggio Calabria, Maria Antonietta Rositani compie oggi 43 anni e dal 12 marzo si trova ricoverata presso il Policlinico di Bari

Buon Compleanno Maria Antonietta Rositani! La leonessa di Reggio Calabria compie oggi 43 anni: familiari, amici e parenti la stanno festeggiando al Policlinico di Bari dove si trova ricoverata in gravi condizioni da molti mesi dopo che l’ex marito Ciro Russo il 12 marzo le ha dato fuoco in riva allo Stretto dopo essere evaso dall’abitazione dei genitori di Ercolano dove si trovava recluso agli arresti domiciliari. Era stato arrestato proprio per le ripetute aggressioni all’ex moglie. Maria Antonietta sta lottando tra alti e bassi per tornare dai suoi due figli Annie e William e dai suoi parenti e amici che l’aspettano a braccia aperte a Reggio Calabria. Tanti auguri di buon compleanno e di buona guarigione alla leonessa Maria Antonietta che sta testimoniando una grinta e una forza straordinaria!

