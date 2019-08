Bocelli al Teatro Antico di Taormina con il Coro Lirico Siciliano

28 Agosto 2019 19:56

Grande attesa per il concerto del tenore nella suggestiva location di Taormina

L’evento più atteso dell’Estate siciliana 2019: Andrea Bocelli al Teatro Antico di Taormina. Il 30 e il 31 agosto 2019, una delle star più amate a livello planetario, approderà sul magico palcoscenico siciliano per uno spettacolo che lo vedrà impegnato nelle più celebri arie d’opera e nelle sue hit più famose, accompagnato da alcune guest star (il soprano Zuzana Markova, la pop guest Ilaria della Bidia, il flautista Andrea Griminelli e la ballerina Brittany O’Conor) e dal Coro Lirico Siciliano.

Una conferma della grande qualità artistica dell’Ente Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa e presieduto da Alberto Munafò, divenuto uno dei cori di riferimento del panorama nazionale e internazionale.

Il Coro Lirico Siciliano (Oscar della lirica 2017) è una realtà che in pochi anni si è imposta nel panorama musicale, teatrale, sinfonico e lirico nazionale, divenendo il coro ufficiale delle due maggiori stagioni liriche della sicilia, il Taormina Festival (ex Taormina Arte) e il Luglio Musicale Trapanese Ente di Tradizione.

Collabora con il Teatro Massimo “Vincenzo Bellini”, il Teatro Comunale di Bologna, L’Orchestra Sinfonica Siciliana, Festival Internazionale della Musica di Macao – Cina, China Opera Festival (Tianjin; Harbin; Xiamen; Nanchino; Canton; etc)Nel campo della musica sacra collabora con la Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale (PA) ed è stato scritturato per numerose opere trasmesse, in diretta dal Teatro Antico di Taormina, in Mondovisione attraverso i canali RAI (RAIUNO e RAI5), SKY e il circuito Microcinema in oltre 700 salecinematografiche in tutto il mondo. Ha collaborato, tra gli altri, con Joseè Carreras, Daniela Dessì, Fabio Armiliato, Gregory Kunde, Piero Giuliacci, Steven Mercurio, Giuliano Carella, Peter Tiboris, Gianluca Martinenghi, Luiz Fernando Malheiro, Liu Jia, Marius Stravinsky, Cappella Musicale Pontificia Sistina, Donato Renzetti, Franco Zeffirelli, Grisha Asagaroff, Ralf Weikert.

Una platea, quella di Taormina, che si preannuncia internazionale, con arrivi da ogni parte del mondo, da Francia, Germania, Inghilterra, Malta, ma anche dall’Est Europa, dagli Stati Uniti e da paesi come l’Australia.

I concerti di Andrea Bocelli al Teatro antico di Taormina sono promossi da Fondazione Taormina Arte Sicilia e organizzati da Due Punti Eventi, società leader in Italia nell’organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo, in collaborazione con Live Spettacoli e Parco Archeologico di Naxos e con il patrocinio dell’Assessorato Beni Culturali Identità Siciliana e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Città di Taormina.

