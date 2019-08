29 Agosto 2019 21:45

Paura ad Atena Lucana dove una bambina di 8 mesi è stata travolta dall’anta di una finestra: è ricoverata in ospedale in gravi condizioni

Paura ad Atena Lucana, in provincia di Salerno, dove una bimba di 8 mesi è stata schiacciata dall’anta di una finestra presente nella stanza di un centro che ospita migranti in cui stava giocando questa sera. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale “Santobono” di Napoli, a causa delle preoccupanti ferite riportate. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Foto di repertorio

