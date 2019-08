3 Agosto 2019 15:46

Bimba cade dalla finestra e fa un volo di tre metri nel padovano: è grave

Incredibile quanto successo nel padovano in questo primo fine settimana di agosto dove una bimba di 4 anni è caduta da una finestra facendo un volo di tre metri. Immediato il soccorso dell’elicottero del 118 che ha trasportato al più vicino ospedale. Stando alle prime testimonianze, la bambina è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

