Barcellona Pozzo di Gotto, lavori al Ponte Termini: la viabilità alternata si farà, lavori rinviati a metà settembre

28 Agosto 2019 19:32

Lo rende noto l’assessore regionale Falcone a proposito del futuro avvio dei lavori di ristrutturazione del Ponte Termini sulla statale 113, tratto che assicura il collegamento fra le periferie di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore

“L’Anas, così come garantito dal direttore Valerio Mele all’Assessorato alle Infrastrutture, ha preso l’impegno per la creazione di una viabilità alternativa al Ponte Termini sulla statale 113 durante il periodo in cui l’infrastruttura sarà chiusa al traffico per i lavori di ristrutturazione. Inoltre, dando seguito alle richieste provenienti dal territorio come quelle dei sindaci di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore, i lavori sono stati rinviati alla metà di settembre, quando cioè sarà riaperta la tratta ferroviaria Patti-Gioiosa Marea. Il 10 settembre, infatti, una volta conclusi i lavori alla galleria Montegnareale, la ferrovia tornerà in funzione assicurando così un’ulteriore valvola di sfogo alla mobilità lungo la costa tirrenica”.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone a proposito del futuro avvio dei lavori di ristrutturazione del Ponte Termini sulla statale 113, tratto che assicura il collegamento fra le periferie di Barcellona e Terme Vigliatore.

“Voglio ringraziare Anas – ha concluso Falcone – per la disponibilità dimostrataci, siamo certi che la soluzione che ci verrà prospettata sarà all’altezza delle esigenze del territorio”.

