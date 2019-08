Barcellona Pozzo di Gotto: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia

10 Agosto 2019 19:10

Barcellona P.G. (Me): i Carabinieri arrestano un uomo condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e lo denunciano per possesso di sostanze stupefacenti

Questa mattina a Barcellona Pozzo di Gotto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica della città del Longano, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato il 56enne C.A. condannato alla pena definitiva di 1 anno e 10 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a Barcellona P.G. nell’anno 2017. I Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, questa mattina si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per eseguire il provvedimento restrittivo e, nel corso della perquisizione domiciliare, nell’appartamento dell’uomo hanno rinvenuto quattro piante di cannabis indica alte 150 centimetri, tre grammi di marijuana, alcuni semi della medesima sostanza ed un grammo di cocaina. Pertanto l‘uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto ove dovrà scontare la pena definitiva per i reati per cui è stato condannato.

