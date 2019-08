Tragedia in mare: due bambini morti annegati, trovati i corpi

15 Agosto 2019 17:23

I cadaveri dei due fratellini di 11 e 14 anni sono stati trovati su una scogliera, nella zona della stazione di Tollo, nel Chietino

Tragedia in mare ad Ortona. I cadaveri dei due ragazzini di 11 e 14 anni sono stati trovati su una scogliera, nella zona della stazione di Tollo. I due bambini, di origine cinese ma nati in Italia, avevano fatto perdere le loro tracce dopo un tuffo in mare insieme al padre. I tre sono stati travolti dalle onde e sbalzati sugli scogli. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo il padre e per tutto il pomeriggio sono proseguite le ricerche dei figlioletti. Sul posto l’intervento Capitaneria di Porto, con motovedette ed elicottero, Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118 e Polizia di Stato. Ricerche serrate anche a Jesolo, dove un ventenne è disperso in mare.

Valuta questo articolo