Messina, nuovo atto vandalico ai danni del circolo Peppino Impastato

31 Agosto 2019 20:31

Solidarietà di Articolo Uno Messina: “Serve un osservatorio a tutela della democrazia”

Nuovo atto vandalico ai danni del Circolo Peppino Impastato di Messina. Qualcuno la scorsa notte con una bomboletta spray ha coperto la parola “anti” lasciando “fascista militante” e sono stati cancellati i simboli di falce e martello. Un episodio simile era accaduto lo scorso marzo, quando sempre un bomboletta era stati disegnati una svastica e un pene. Sull’episodio interviene la Federazione Provinciale messinese di Articolo Uno, esprimendo la propria vicinanza e solidarietà alle compagne e ai compagni del Circolo di Rifondazione Comunista “Peppino Impastato” di Messina di fronte al reiterato atto di vandalismo subito presso la loro sede. Articolo Uno suggerisce la creazione di un osservatorio a tutela della democrazia: “Non possiamo derubricare il ripetersi di un fatto grave in se a mera azione goliardica. Occorre monitorare e valutare queste azioni all’interno di un clima generale che attraversa l’intero paese. Per questo motivo proponiamo a tutte le forze democratiche e antifasciste della città di ritrovarsi, magari proprio presso la sede di Via S.Marta, e insediare un Osservatorio permanente a tutela della democrazia sostanziale. Le sedi di partiti, sindacati, associazioni e movimenti sono presidi presso cui vivono concretamente i valori della nostra Costituzione e vanno difese con determinazione”.

