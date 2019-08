Giochi nelle aree verdi a Messina: pochi, brutti e…senza altalene. CMdB: “Urge utilizzare tutte le risorse esistenti ed i nuovi fondi regionali”

13 Agosto 2019 10:33

Cambiamo Messina dal Basso: “Che fine hanno fatto le risorse che erano state destinate alla rimozione, manutenzione ed installazione dei giochi delle aree verdi cittadine? “

Cambiamo Messina dal Basso in una nota. Proprio ieri anche il consigliere della Terza Circoscrizione Cacciotto, a seguito di "un tour" , aveva segnalato all'assessore Minutoli le condizioni di degrado in cui versano le strade e le aree verdi dei villaggi della zona sud della città. Minutoli ha rassicurato il consigliere comunicando che è già in cantiere l'acquisto di nuovi arredi urbani . "Una visita presso alcuni spazi verdi cittadini messinesi, da nord a sud, in un giorno qualunque della settimana evidenzia spazi gioco ridotti al lumicino, con giochi brutti, pericolosi…e senza altalene"- lo dichiara

“La Villetta di via Scuole a Torre Faro, villa Sabin, lungomare Belfiore, villetta Prudente, villa Mazzini, piazza XX Settembre, villetta Quasimodo, villa Dante, si presentavano lo scorso venerdì senza giochi (villetta scuole, villa Sabin, lungomare Belfiore), senza altalene o con altalene malmesse (piazza XX Settembre, villa Mazzini, villetta quasimodo, villa dante), scivoli metallici con effetto “scottatura assicurata” (villetta Prudente, piazza XX Settembre), giochi a molla poco attrattivi e/o staccati (villa Mazzini, piazza XX settembre, villa Dante)”- continua Cambiamo Messina dal Basso-“Addirittura la villetta Quasimodo chiusa con catenacci, probabilmente a causa della cattiva manutenzione di spazi verdi e giochi, in netto contrasto con la vicina piazza Stazione recentemente manutenzionata. Villa Mazzini è invece il regno dei giochi “privati”, che hanno preso il sopravvento dei giochi “pubblici” ridotti ormai a due isolate installazioni. Per non parlare dei giardini Montalto, chiusi e preda ormai di erbacce e rovi. Insomma, in piena estate non si offre un bel servizio ai cittadini, soprattutto ai più piccoli. Che fine hanno fatto le risorse che erano state destinate alla rimozione, manutenzione ed installazione dei giochi delle aree verdi cittadine? Ci sono ancora i fondi Snam per la ristrutturazione delle villetta di Torre Faro e per il nuovo parco di Sperone? Quali nuove risorse s’intendono impegnare per rendere vivibili gli spazi gioco? Sarebbe anche il caso di sfruttare subito l’occasione offerta dalla Regione siciliana che con ddg n.1399 dell’8 agosto scorso finanzia parchi gioco inclusivi, utilizzabili sia da bambini normodotati che diversamente abili, da installare in aree verdi esistenti. C’è tempo fino al 31 ottobre per presentare le istanze di finanziamento”- conclude Cambiamo Messina dal Basso.

