Ad Aprigliano la 5ª edizione del premio “Stelle di Calabria”

27 Agosto 2019 21:24

Il 23 agosto si è svolta ad Aprigliano la quinta edizione del premio “Stelle di Calabria”

Nella suggestiva cornice di Aprigliano si è svolta la quinta edizione del premio “Stelle di Calabria”. L’iniziativa è ormai uno degli appuntamenti estivi più attesi in ambito regionale, Il piccolo centro nell’occasione diventa culla di cultura e spettacolo. Patrocinato dal Comune di Aprigliano, “Stelle di Calabria” è rivolto alla valorizzazione e promozione delle eccellenze calabresi quindi non un semplice evento ma una manifestazione capace di dar luce alle tante esperienze professionali affinché siano ambasciatrici di dialogo, integrazione e sviluppo per la Calabria. “E’ un appuntamento che si rivolge all’intera regione – spiega l’ideatore dell’iniziativa nonché presidente della costituenda associazione ‘Stelle di Calabria’ dott. Sergio Morelli – dove lo spettacolo diventa una vetrina che espone le preziosità calabresi”. Il neosindaco di Aprigliano, Alessandro Porco ha subito mostrato una certa sensibilità all’iniziativa insieme a tutta l’Amministrazione Comunale. Il prestigioso Premio “Stelle di Calabria” è stato conferito al cardiochirurgo di fama internazionale prof. Salvatore Spagnolo, allo scienziato e accademico prof. Nicola Leone rettore dell’Università della Calabria, allo scultore, orafo e medaglista di origini calabresi prof. Eduardo Bruno Spada, al giornalista Emilio Buttaro collaboratore di testate italiane e straniere, al regista, attore e autore Antonello Antonante, all’atleta Francesco Porco medaglia di bronzo con l’Italtuffi alle recenti Universiadi ed al fisarmonicista e poliedrico artista Angelo Santo Laganà. Durante la serata condotta magistralmente dal premiato giornalista Emilio Buttaro alla quale hanno partecipato ospiti del mondo dello spettacolo come il duo Ayrton, Cinzia Leopardi cantante del mitico gruppo “The Inspiration” che ha dato vita al progetto di successo “Abba Celebration”, non sono mancati momenti di grande emozione per la presenza di Gegè Reitano a cui è stata consegnata una menzione speciale e il cantante Felice Pagano che interpretando le canzoni di Mino Reitano ha ottenuto applausi a scena aperta e standing ovation da parte del numeroso pubblico. “La nostra sfida – conclude Morelli – sarà quella di migliorare le conoscenze e la comunicazione dei calabresi nel mondo”.

