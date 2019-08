Anziano disperso: ritrovato dai Vigili del Fuoco dopo cinque giorni

28 Agosto 2019 15:47

Trovato l’anziano scomparso da cinque giorni nel brindisino: è in buone condizioni

È in buone condizioni l’uomo ritrovato ieri sera dai vigili nelle campagne di Ostuni, nel brindisino. L’anziano signore si era disperso cinque giorni fa ed è stato rintracciato grazie all’ausilio di esperti in topografia applicata al soccorso, droni e nucleo elicotteri. Secondo quanto riportano gli organi di informazione locale, l’anziano si era allontanato dalla sua abitazione in contrada Fumarola, nelle campagne di Ostuni. Nella serata di lunedì era stata presentata denuncia formale di scomparsa e si è attivata la macchina delle ricerche. L’uomo è stato rintracciato ieri presso una struttura ricettiva di Ostuni, lì avrebbe trascorso le notti.

