Antonello Venditti in tour: sold out il concerto al Teatro Antico di Taormina

Continua il successo di pubblico per la terza edizione di TAOmusica: tutto esaurito per il concerto di Venditti domani al Teatro Antico di Taormina. Ultimi biglietti disponibili per gli altri due concerti a Palermo e Agrigento. Levante il 1° settembre a Taormina

Inizia con un “sold out” il tour estivo in Sicilia di Antonello Venditti che domani 27 agosto lo vedrà esibirsi dal vivo al Teatro Antico di Taormina. È tutto esaurito per l’atteso concerto che celebra i 40 anni di uno degli album più significativi che ha fatto la storia della musica italiana, “Sotto il segno dei pesci”, evento di punta della programmazione 2019 di TAOmusica, a cura di Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Ultimi biglietti disponibili per gli altri due concerti che vedranno Venditti proseguire il live tour in Sicilia a Palermo (giovedì 29 agosto, Castello a Mare ore 21.30) con l’atteso finale ad Agrigento sabato 31 agosto, al Nuovo teatro Valle dei Templi (presso Sportvillage Bellavia, ore 21.30), che alzerà il sipario su una delle più suggestive location della Sicilia, punta di diamante del territorio: il Teatro Valle dei Templi, rinnovato anche per il sito prescelto. L’allestimento è quello solito ma previsto in una nuova area all’aperto adiacente lo SportVillage, nella piana Chimento di Agrigento, a ridosso del Villaggio Mosè. Il concerto, in collaborazione con il Sestante ed Enzo Bellavia, è un’importante occasione di rilancio puntando anche sulla promozione di grandi eventi che in oltre 20 anni hanno arricchito i palinsesti artistici isolani, in un progetto di destagionalizzazione che ha avvantaggiato tutto l’indotto economico.

Sotto il segno dei pesci tour

Quarant’anni dopo la sua uscita, Sotto il segno dei Pesci è ancora in grado di riunire generazioni diverse e apparentemente lontanissime sotto la stessa costellazione, merito di una scaletta e di un allestimento imperdibili: accompagnato dalla sua band storica, Antonello Venditti ripropone i brani di un disco che ha segnato per sempre il corso della musica italiana, oltre alle canzoni più amate del suo repertorio, come Giulio Cesare, Ci vorrebbe un amico, Roma Capoccia, Notte prima degli esami, Amici mai, Grazie Roma, Benvenuti in paradiso e tante altre.

Nel 1978, anno della sua pubblicazione, Sotto il segno dei Pesci ebbe un forte impatto sul Paese, sia a livello musicale che culturale. Tra tematiche fortissime e attuali mai affrontate prima in maniera così esplicita in una canzone (come in Sara, o Giulia), brani dagli arrangiamenti modernissimi e rivoluzionari (come Sotto il segno dei Pesci, che ancora oggi è un’inesauribile fonte di ispirazione per i nuovi cantautori it-pop) e tracce che sono una preziosa testimonianza della scena musicale anni ’70 (come Francesco, dedicata all’amico Francesco De Gregori), l’album riuscì a farsi strada nel cuore e nell’immaginario italiano

Antonello Venditti sarà accompagnato dalla sua band storica, dando vita a un concerto inter-generazionale, Un vero e proprio viaggio con perle entrate nella memoria collettiva di un intero Paese, che raccontano un’epoca e che sono diventate senza tempo, che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo. Media partner del tour è RTL 102.5.

Gran finale di Taomusica 2019 con Levante il 1° settembre a Taormina

Levante approda nella sua Sicilia per l’unico live che la vedrà sul palco del Teatro antico di Taormina, domenica 1 settembre nell’ambito del tour nelle Arene storiche italiane.

Ultimo appuntamento della terza edizione di TAOmusica 2019, a cura di Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. “Magmamemoria” è il suo nuovo album in uscita il 4 ottobre, con tredici brani che compongono un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro, tra questi anche due brani che prendono il titolo dai romanzi di Levante “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” e “Se non ti vedo non esisti”, oltre al primo singolo “Andrà tutto bene” e al nuovo “Lo stretto necessario”: un brano che ha il sapore di Sicilia, siciliani sono i suoi autori, oltre a Levante anche Antonio Di Martino e Colapesce e siciliana è la donna che l’affianca in questo nuovo lavoro: Carmen Consoli. Le due voci femminili si fondono in maniera splendida in un brano poetico e molto suggestivo.

