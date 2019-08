Annullato il concerto di De Andrè a Zafferana: ecco come chiedere il rimborso del biglietto

7 Agosto 2019 18:43

Annullata la data del concerto di Andrè a Zafferena Etnea

Il concerto di Cristiano De Andrè, previsto per venerdì 9 agosto 2019 a Zafferana, è stato annullato per indisposizione dell’artista. Il cantante ha annullato le date di Sogliano, Follonica e Zafferana Etnea a causa di un grosso abbassamento di voce dopo il concerto all’Arena di Verona. “Niente di grave ma ho bisogno di riposo vocale per potermi riprendere al meglio. Certo che potrete capire, spero di avere presto l’occasione per potermi rifare”– scrive De Andrè sulla sua pagina fb. I biglietti saranno rimborsati presso i punti prevendita dove sono stati acquistati, entro la data del 31 agosto 2019.

