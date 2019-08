Lotta all’ambulantato selvaggio a Messina, Confesercenti: “La strada è quella giusta, l’Amministrazione incrementi i controlli”

5 Agosto 2019 12:19

“La strada tracciata è quella giusta, ma è necessario incrementare i controlli sulle attività irregolari che proliferano in tutta la città, da nord a sud e che ledono gli interessi dei commercianti che operano nella legalità, pagando le tasse”-è il commento di Confesercenti Messina che apprezza il giro di vite contro l’ambulantato selvaggio in città, “se si pensa che le precedenti Amministrazioni erano rimaste sorde a tutti gli appelli lanciati dalla nostra associazione”.

Confesercenti Messina porta avanti la battaglia per il rispetto delle regole e contro l’abusivismo, che penalizza fortemente chi fa impresa in una Messina già al collasso, in cui ogni giorno si abbassano saracinesche, ma che spesso si trova a dover fare i conti con la concorrenza sleale di coloro che operano al di fuori della legge.

Per Confesercenti adesso è fondamentale dunque continuare l’attività di repressione già iniziata nei confronti degli abusivi, ma anche di verifica sulle attività finora risultate regolari, al fine di ripristinare equità e giustizia e limitare la deregulation che negli ultimi anni ha imperversato in città.

