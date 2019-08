Ad Alì Terme un laboratorio di “rigenerazione urbana”

16 Agosto 2019 09:48

L’agosto di Alì Terme del 2019 è molto ricco di eventi: spettacoli in piazza, “notti rosa” allietate da performance di comici che hanno calcato le scene di noti programmi televisivi, serate danzanti, fiere artigianali. Per la prima volta, su iniziativa del Sindaco, Carlo Giaquinta, si é sperimentato un “laboratorio di rigenerazione urbana”. Il giorno di ferragosto, che precede la festa di San Rocco, patrono del centro termale, un gruppo di abitanti del quartiere Tiro a segno ha organizzato la gestione di un evento del programma: il concerto della cantante Adele Tirante. L’affaccio al mare del quartiere, buona parte del quale in stato di abbandono, é stato rinnovato. L’iniziativa è stata sostenuta dall’afflato dei residenti che non hanno fatto mancare un sostegno economico all’opera di restyling.

Coreografici giochi di luci ne hanno cambiato il volto. Il terrapieno prospiciente la riva sud del paese, luogo di ordinario degrado e ricovero di natanti alla ferma, si è irradiato di fasci di luce. Le sagome delle barche in rimessa, incorniciate dalle linee luccicanti a mo’ di pavese. Numerosi residenti nel lungomare, hanno generosamente abbellito le aiuole comunali, scerbando il terreno, potando gli alberi e le siepi.

Il palco è stato allestito davanti allo sfondo del mare blu, sopra il quale una luna luccicante vi si è specchiata da mezzo il cielo.

Il concerto finale ha concluso una giornata trascorsa dal Sindaco e dalla sua signora e dagli abitanti del quartiere all’insegna della riappropriazione dello spazio pubblico e della condivisione.

Residenti e vacanzieri hanno potuto scoprire come la riqualificazione urbana sia a portata di mano. Basta ribaltare la inconcludente e lamentosa idea che il Comune debba fare sempre qualcosa per noi. La chiave di svolta sta nel contrario, sta nel: “cerchiamo noi di fare qualcosa per il nostro Comune”.

La grande poetessa nera americana, Maya Angelou, esortava i neri a cambiare mentalità, a guardare alla realtà con spirito libero, a far da sé: ” Se qualcosa non ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. Non lamentarti.” È quel che hanno provato a fare gli abitanti del Tiro a segno di Alì Terme.

