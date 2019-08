Open Arms, tre migranti lasciano la nave: la Procura di Agrigento avvia un’indagine

11 Agosto 2019 21:08

Delle tre persone autorizzate a sbarcare, solo il 20enne andrà in Italia, mentre delle due donne si prenderà carico La Valletta. Intanto la procura di Agrigento ha aperto un’indagine a carico di ignoti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

La Open Arms, da dieci giorni in mare con 160 migranti a bordo, ha chiesto e ottenuto che siano fatte sbarcare tre persone in precarie condizioni di salute, più sei accompagnatori. Si tratta di una donna di 32 anni con sospetto tumore al cervello, una di 28 che ha la polmonite e un ventenne che potrebbe essere affetto da tubercolosi. Le persone a bordo scendono quindi a 157. Delle tre persone autorizzate a sbarcare solo il 20enne andrà a Lampedusa, mentre delle due donne si prenderà carico La Valletta. Intanto la procura di Agrigento ha aperto un’indagine a carico di ignoti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, dopo che nei giorni scorsi altre tre persone avevano lasciato la nave.

