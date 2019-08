Agosto Messinese: divieto di vendita di bevende alcoliche, banditi gli impianti a gas GPL

8 Agosto 2019 14:00

In occasione degli eventi previsti dalla manifestazione “Agosto Messinese 2019”, che si svolgeranno a Messina sino all’8 settembre, con ordinanza sindacale a decorrenza immediata, è vietata la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5 per cento e la vendita e/o l’utilizzo di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o in contenitori di vetro anche se di provenienza personale, nonché l’uso di spray al peperoncino, in un raggio di 300 metri interessato dalle iniziative.

Banditi gli impianti a gas GPL

Il provvedimento dispone inoltre il rispetto delle norme di sicurezza per l’eventuale utilizzo di impianti a GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) che potrebbero essere impiegati in un raggio di 500 metri durante lo svolgimento degli eventi. Pertanto gli operatori che intendono utilizzare apparecchiature a gas combustibile per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita hanno l’obbligo di munirsi di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla loro corretta installazione e manutenzione. I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione dell’ordinanza sindacale. L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

L’ordinanza è in vigore nei giorni e nei luoghi interessati dalle seguenti manifestazioni e cioè: