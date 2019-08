Agosto degasperiano: il magistrato Gratteri incontra il pubblico di Civezzano

10 Agosto 2019 11:14

“Contro le mafie. La battaglia quotidiana per la legalità”: il magistrato Gratteri a Civezzano per l’agosto degasperiano

“Contro le mafie. La battaglia quotidiana per la legalità” è il titolo dell’incontro in programma al Giardino Borsieri di Civezzano insieme a Nicola Gratteri. L’appuntamento con il procuratore della Repubblica di Catanzaro, si terrà materdì 13 agosto alle 20:45. L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli eventi dell’agosto degasperiano, che per la prima volta fanno tappa a Civezzano, il Comune in cui Alcide De Gasperi visse gli anni dell’adolescenza. L’appuntamento con il pubblico di Civezzano sarà occasione per rilanciare l’invito a riflettere sui grandi traguardi collettivi e le sfide del nostro tempo. L’incontro sarà ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il teatro comunale. Gratteri, autore di numerose pubblicazioni sulla criminilità organizzata, vive sotto scorta dal 1989.

