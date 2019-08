Aeroporto dello Stretto, il Sindaco diserta la conferenza e De Felice lo punzecchia: “questo non è un cocktail party”

8 Agosto 2019 13:16

Aeroporto dello Stretto, le parole del Presidente della Sacal Arturo De Felice sull’assenza del Sindaco Falcomatà alla conferenza stampa per la presentazione dei progetti per l’ammodernamento dello scalo

Stamattina all’Aeroporto dello Stretto il vice ministro all’economia Laura Castelli, il presidente della Sacal Arturo De Felice, il presidente dell’ENAC Nicola Zaccheo e il deputato Francesco Cannizzaro hanno presentato alla stampa il progetto per ammodernare lo scalo reggino grazie ai 25 milioni di euro stanziati dal CIPE dopo l’approvazione dell’emendamento del giovane parlamentare reggino. Tutti hanno notato l’assenza del Sindaco Falcomatà e dei rappresentanti della Regione Calabria, nonostante siano intervenuti i principali rappresentanti istituzionali dal questore Vallone ai vertici delle forze dell’ordine. Invece l’assenza di Comune, città metropolitana e regione è sembrata di cattivo gusto anche solo per ospitalità nei confronti del vice ministro e del presidente ENAV, per la prima volta in città. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti proprio sull’assenza del Sindsco, De Felice ha lanciato un pesante frecciatina a Falcomatà: “evidentemente questo non è un cocktail party o una riunione di partito. È una conferenza tecnica sull’aeroporto della città, quindi noi non abbiamo invitato nessuno, ma chiunque ha a cuore le sorti di questo scalo è qui presente ed è intervenuto spontaneamente”.

Valuta questo articolo