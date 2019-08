Acr Messina, esperienza in difesa: arriva un ex Reggina

6 Agosto 2019 18:04

L’Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Gaetano Ungaro

Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Gaetano Ungaro. Esperto difensore centrale classe ’87, originario di Reggio Calabria, Ungaro inizia la sua lunga carriera debuttando in serie A con la squadra della sua città in un Reggina – Milan 1-4 della stagione 2005/2006. A seguire il passaggio in C2 al Melfi e, poi, quattro campionati consecutivi di C1 con Taranto, Perugia, Ravenna e Cosenza. Nel 2011/2012 è vincente la sua prima esperienza in Serie D con la maglia dell’Hinterreggio: 25 presenze, 3 gol e primo posto in campionato. L’anno seguente resta all’Hinterreggio e in C2 gioca 33 partite, trovando una rete. Annata 2013/2014 suddivisa tra Pavia in C1 e poi Cuneo in C2, prima del ritorno alla Reggina, in C, nel 2014/2015 (26 partite e 2 gol). Segue un’altra esperienza in D con il Grosseto, 18 gare e una rete nel 2015/2016, mentre l’anno dopo gioca metà stagione con il Potenza, sempre in D (16 partite e 2 reti), prima tornare tra i professionisti con il Racing Roma (14 presenze). Nel 2017/2018 per Ungaro seconda volta a Potenza (14 presenze) e secondo campionato di D vinto in carriera. Nella passata stagione, infine, inizia al Castrovillari (12 gare, un gol) per poi passare al Reggio Audace (9 presenze), formazione di Reggio Emilia. Gaetano Ungaro si aggregherà alla squadra venerdì e sarà a disposizione del tecnico Michele Cazzarò e del suo staff per tutto il resto del ritiro di Chianciano Terme.

Valuta questo articolo