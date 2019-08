Acr Messina, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020 [INFO, COSTI, DETTAGLI]

22 Agosto 2019 17:44

L’Acr Messina comunica che è partita ufficialmente oggi la campagna abbonamenti della stagione 2019/2020

Acr Messina comunica che è partita ufficialmente oggi la campagna abbonamenti della stagione 2019/2020. Le tessere annuali daranno diritto all’ingresso allo stadio “Franco Scoglio” in occasione di 15 gare di campionato dell’Acr Messina. Un abbonamento “Intero” di “Curva Sud” costerà 60,00 euro. 100,00 euro il costo di una tessera annuale di “Tribuna centrale”. Prevista anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento nel settore “Tribuna Numerata” al prezzo di euro 130,00. Previste agevolazioni per le categorie “Donne”, “Under 18”, “Over 65”. La categoria “Under 18” comprende i ragazzi nati dall’1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2012. I bambini nati dall’1 gennaio 2013 in poi entreranno allo stadio gratuitamente. Nella Categoria “Over 65” rientrano i nati entro il 31 dicembre 1954.

Già da oggi è possibile sottoscrivere gli abbonamenti di “Curva” e “Tribuna Centrale” recandosi presso i seguenti punti vendita autorizzati postoriservato:

Bar delle Rose : piazza Castronovo, via Garibaldi 455 – Messina. Tel. 090.53812

: piazza Castronovo, via Garibaldi 455 – Messina. Tel. 090.53812 Bar Maracanà : viale San Martino 403 – Messina. Tel. 090.2932010

: viale San Martino 403 – Messina. Tel. 090.2932010 Bossa Box Office : via T. Cannizzaro 132 – Messina. Tel. 090.669206

: via T. Cannizzaro 132 – Messina. Tel. 090.669206 Il botteghino : viale della Libertà 391 – Messina. Tel. 090.343818

: viale della Libertà 391 – Messina. Tel. 090.343818 Tabacchi Lauro : Via Salandra 50, ang. Piazza San clemente 6 – Messina. Tel. 090.6512256

: Via Salandra 50, ang. Piazza San clemente 6 – Messina. Tel. 090.6512256 Tabacchi Manganaro : S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina – Messina. Tel. 090.810761

: S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina – Messina. Tel. 090.810761 Tabacchi Grandi Numeri di Ballarò Letterio: viale Europa 243 – Torregrotta (Me). Tel. 090/9981754

La procedura on line per l’acquisto dei tagliandi sarà attiva nei prossimi giorni e verrà comunicata nei dettagli, insieme alle diverse iniziative legate alla campagna abbonamenti. I prezzi dei biglietti d’ingresso per le singole gare saranno i seguenti: 10,00 euro “Curva Sud”, 15,00 euro “Tribuna Centrale”. In “Tribuna Numerata” sarà possibile accedere solo con l’abbonamento, in vendita esclusivamente presso il “Bar delle Rose”.

Di seguito nel dettaglio le agevolazioni riservate alle diverse categorie:

CURVA SUD TRIBUNA DONNE € 40,00 € 70,00 OVER 65 € 40,00 € 70,00 UNDER 18 € 30,00 € 50,00

