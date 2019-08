Acr Messina: colpo per completare l’attacco, arriva un ex Reggina

27 Agosto 2019 18:00

Acr Messina, colpo per completare l’attacco: Claudio Coralli in giallorosso

Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Claudio Coralli. Nato l’1 marzo 1983 a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, l’attaccante toscano, soprannominato il “Cobra”, arriva al Messina dopo aver trascorso un’intera carriera nelle categorie professionistiche e aver segnato oltre 130 reti. Per Coralli questa in riva allo Stretto sarà dunque la prima stagione in Serie D. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, nel 2002/2003 viene ceduto in prestito al Tivoli, con cui debutta in serie C2 e gioca 16 gare. Nella stagione successiva passa, sempre in prestito, al Meda e arrivano i primi gol, 7 in 31 presenze. Al Pizzighettone, ancora in C2, gioca 38 match, segna 11 volte e conquista la promozione in C1, categoria in cui l’anno dopo realizzerà 14 reti in 29 gare. Dopo una prima parte di campionato di C1 2006/2007 con la Lucchese (17 presenze e 3 gol), viene richiamato dall’Empoli e fa il suo esordio in Serie A collezionando in tutto 3 presenze in massima serie. La stagione 2007/2008 per Coralli è da incorniciare: 20 gol in C1 con il Cittadella, titolo di capocannoniere e promozione centrata ai playoff. Il successivo ritorno a Empoli non è inizialmente fortunato: nonostante il debutto con gol in Serie B, un infortunio al ginocchio sinistro lo ferma per l’intera stagione 2008/2009. Nei due anni successivi arriva però la definitiva esplosione con 33 gol realizzati complessivamente nella serie cadetta. Di tenore diverso le annate a seguire: nel 2011/2012 11 presenze e nessun gol, nella seconda metà del 2012/2013 saluta l’Empoli e passa alla Cremonese in C (7 presenze e un gol siglato nei play-off). Nel 2013 la punta toscana torna al Cittadella, con cui ritroverà continuità sotto porta nei due campionati di Serie B (69 presenze e 19 reti). All’attivo con il Cittadella anche la vittoria del torneo di Lega Pro 2015/2016: 3 i gol segnati in campionato, a cui si aggiungono però 3 centri in Coppa Italia e ben 10 in Coppa Italia di Lega Pro. Nella stagione 2016/2017 Coralli approda alla Reggina, sempre in Lega Pro, disputando 32 gare e segnando 13 gol. Resta in C anche nelle due annate seguenti: un anno e mezzo alla Carrarese, per un totale di 46 partite e 10 gol, prima del trasferimento lo scorso gennaio all’Alessandria, con cui disputa 12 gare realizzando una rete. Claudio Coralli è arrivato a Messina nella serata di ieri e oggi ha già svolto il primo allenamento con la sua nuova squadra in vista del match di domenica prossima contro il Troina.

Valuta questo articolo