Abusivismo edilizio a Salina: 85 indagati tra amministratori e tecnici comunali

31 Agosto 2019 17:23

L’inchiesta della procura di Barcellona Pozzo di Gotto: “controlli sulle costruzioni abusive pro forma e rilevazioni di notizie riservate”. Tra gli indagati ci sono attuali ed ex amministratori comunali di Salina

85 persone sono indagate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per abusivismo edilizio a Salina. L’inchiesta riguarda i tre comuni di Santa Marina Salina e Malfa e il periodo sottoposto a indagine va da marzo 2014 a ottobre 2017. Tra gli indagati ci sono ex e attuali amministratori comunali, tecnici comunali, progettisti privati di Salina e Lipari, imprenditori, esponenti delle forze dell’ordine, residenti. “Si sarebbe formata una associazione per trarre vantaggi personali, anche immateriali, per commettere veri delitti contro la pubblica amministrazione”-ha dichiarato il pm Federica Paiola. I controlli sulle costruzioni abusive sarebbero stati fatti “pro forma”, non segnalando gli illeciti alla magistratura; rivelazioni di notizie riservate.

La procura avrebbe anche accertato il pagamento di 50 mila euro a un ex amministratore comunale di Santa Marina Salina da parte di un imprenditore per consentire il cambio di destinazione d’uso d’un magazzino.

