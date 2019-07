Messina, Villa Dante nel mirino degli incivili. Cacciotto: “Serve un custode notturno”

1 Luglio 2019 13:58

Messina, la proposta di Cacciotto: “Un custode notturno a Villa Dante per scoraggiare episodi di inciviltà”

“La riapertura della piscina a Villa Dante rappresenta un importante obiettivo raggiunto per l’intera città. Uno spazio restituito sia a bambini che agli adulti. Purtroppo però bisogna constatare che molti incivili hanno preso di mira la piscina, scambiandola per un lavatoio notturno, se non peggio“- parole del consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, che plaude al sindaco di Messina per il blitz dei giorni scorsi con cui è riuscito a far cogliere “con le mani nella marmellata” alcuni ragazzini che evidentemente non conoscono il vivere civile. “Alcuni frequentatori- avverte però Cacciotto- sono allarmati da questa situazione che paradossalmente rischia di creare un danno alla fruizione della piscina e, in attesa del bando di affidamento dell’intera Villa Dante, sarebbe opportuno valutare la presenza di un custode notturno per scoraggiare i gesti di inciviltà. Purtroppo, nonostante la presenza di un custode possa rappresentare un costo per le casse comunali, appare uno dei deterrenti contro il disprezzo della cosa pubblica“- conclude il consigliere.

