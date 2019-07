Vigili urbani aggrediti a Catania, Ugl: “Solidarietà agli agenti ed al corpo di polizia municipale che opera ogni giorno a rischio tra mille difficoltà”

27 Luglio 2019 19:32

Due vigili urbani aggrediti stamattina a Catania: solidarietà di Ugl

“Ancora una volta ci troviamo ad esprimere piena solidarietà a due vigili urbani per il grave fatto avvenuto questa mattina a Catania ad opera di un parcheggiatore abusivo, dopo quello che già era accaduto nelle settimane precedenti alla fiera. Siamo vicini all’intero corpo di polizia municipale che si trova ad operare in condizioni estreme, con un organico ridotto all’osso, ma che soprattutto devono fare i conti con una crescente intolleranza e con un imperante senso della sopraffazione e dell’impunità, che solo un deciso giro di vite e l’inasprimento delle pene possono calmierare. Apprezziamo quanto di buono ha fatto intanto dal governo regionale in termini di riforma del settore delle polizie locali, atto atteso da decenni, ma per la sicurezza dei nostri vigili ci appelliamo anche alle istituzioni ad ogni livello affinchè sostengano la necessità di prendere presto i dovuti provvedimenti.” Lo dicono il segretario generale territoriale, Giovanni Musumeci, ed il segretario provinciale della federazione Autonomie, Maurizio Maccarrone.

Valuta questo articolo