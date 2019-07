I ragazzi della parrocchia di San Giuseppe Serrastretta visitano la capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina

22 Luglio 2019 14:05

I ragazzi della parrocchia di San Giuseppe in Angoli-Migliuso-Cancello di Serrastretta visitano la capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina

Nella mattinata odierna il personale della Capitaneria di porto ha accolto e accompagnato, in una visita guidata, i ragazzi dell’oratorio della parrocchia di San Giuseppe in Angoli-Migliuso-Cancello di Serrastretta (CZ). L’iniziativa di don Isaac Assogbavi, rientrante nell’ambito di un percorso formativo parrocchiale, ha consentito a circa 50 ragazzi,di età compresa tra i sette e i dieci anni,diconoscerele attività portuali con visita delle principali banchine nonché alla sala operativa della Capitaneria di porto.

Agli ospiti, anche mediante la proiezione di video istituzionali, sono stati illustrati i compiti del Corpo e l’attività operativa svolta dalla Guardia Costiera con particolare riguardo alle campagne ‘Plastic Free’, per la tutela dell’ambiente marino, e ‘Mare Sicuro’, per la sicurezza della balneazione, organizzate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera e coordinate, a livello regionale, dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria. La visita è proseguita presso la banchina dove sono ormeggiate alcune unità navali in dotazione alla Capitaneria di porto ed in particolare la motovedetta SAR CP 808 destinata alla ricerca e soccorso in mare. Gli ospiti hanno manifestato molto interesse per quanto loro illustrato, non lesinando domande e richieste di approfondimenti sui compiti e sulla carriera degli uomini e delle donne della Guardia Costiera. La visita è terminata con la foto di gruppo all’ingresso della Capitaneria di porto.

