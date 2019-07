Vertenza rifiuti a Capo d’Orlando: convocata la conferenza dei capigruppo

16 Luglio 2019 00:30

Capo d’Orlando, Mangano: “Non daremo tregua all’Amministrazione Ingrillì”

“Come Opposizione non daremo tregua all’ Amministrazione Ingrilli fino a quando non saranno individuati quegli strumenti normativi e finanziari indispensabili per garantire i livelli occupazionali e le retribuzioni mensili per tutti i dipendenti impegnati nei servizi ambientali”. Parole del consigliere comunale Renato Mangano in merito alla vertenza rifiuti a Capo d’Orlando. “Tutto ciò– prosegue Mangano- compatibilmente con il diritto-dovere dei cittadini , che chiedono a gran voce, la riduzione della Tari con l’ applicazione della ” Tariffa Puntuale” , rispettando la qualità e puntualità dei servizi”.

La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata per mercoledì prossimo al fine di valutare le più opportune iniziative per la risoluzione della ” Vertenza Rifiuti – Atto Stragiudiziale Multiecoplast-ATI” e per l’ Istituzione della” Commissione Straordinaria di Studio e Consulenza ” e degli ” Ispettori Ambientali Comunali”.

“Nelle more dell’ Istituzione della Commissione Straordinaria di Studio e Consulenza- prosegue il consigliere- sarebbe opportuno che una rappresentanza di consiglieri di maggioranza e di minoranza partecipasse ai preannunciati tavoli tecnici con la finalità di avviare l’ “Operazione Verità”, in considerazione delle competenze del consiglio comunale, di indirizzo e controllo dell’ attività amministrativa e per la relativa e conseguenziale programmazione tecnico-amministrativa- finanziaria”.

“Conseguentemente- conclude Mangano- solleciterò la convocazione di un Consiglio Comunale Straordinario per accendere i riflettori sul Contenzioso Multiecoplast- ATI e per ascoltare dalla voce dei Tre Revisori dei Conti lo ” Stato di Salute delle Casse Comunali”, nonché per approvare il regolamento che disciplina l’ Istituzione e il funzionamento degli “Ispettori Ambientali Comunali ” e la composizione della ” Commissione di Studio e Consulenza“.

Valuta questo articolo