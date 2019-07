Il Vecchio Amaro del Capo si è aggiudicato ben tre riconoscimenti

5 Luglio 2019 15:27

L’amaro più amato in Italia, prodotto dalla Distilleria F.lli Caffo, si aggiudica ben tre riconoscimenti ai Brands Award 2019, fra cui quello di Top Brand dell’anno nella categoria Grocery

La ventesima edizione del premio Brands Award 2019 si è chiusa alla grande per la Distilleria F.lli Caffo: il suo Vecchio Amaro del Capo si è aggiudicato ben tre riconoscimenti.

L’amaro più amato in Italia ha ricevuto il primo premio nella categoria Alcolici e birre, il Premio Retailer decretato dalla giuria del settore GDO, ma soprattutto il primo premio assoluto come Top Brand dell’anno nella categoria Grocery. I riconoscimenti sono stati ritirati dal Direttore Commerciale Paolo Raisa e dal Direttore Vendite Noè Alquati.

Brands Award è l’unica iniziativa che premia le migliori performance annue dei marchi nell’ambito dei beni di largo consumo. Concorrono tutti i prodotti presenti oggi sul mercato, che vengono giudicati attraverso criteri oggettivi e riscontrabili con il coinvolgimento di consumatori finali e retail moderno. Sulla base di dati di vendita forniti da IRI e GFK, vengono selezionati i prodotti che sono poi sottoposti ad altri due livelli di giudizio: consumatori e giuria di buyer, category e direttori acquisti della GDO. Il premio è organizzato da GDOWEEK e da MARK UP, in collaborazione con EldomTrade by AE.

Questa occasione è ancora più speciale per la Distilleria F.lli Caffo. Dopo i già numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, fra cui quelli recentemente ricevuti ai SIP AWARDS 2019, Vecchio Amaro del Capo è infatti la prima bevanda alcolica a essere premiata come Top Brand.

“Sono molto fiero di ricevere questi premi – dichiara Paolo Raisa – In quanto Direttore Commerciale, li accolgo come una conferma del nostro modo di lavorare e di relazionarci ogni giorno con le diverse realtà di vendita. Il nostro lavoro è un impegno quotidiano che ci appassiona, e si vede dai risultati. Del resto, Vecchio Amaro del Capo è un prodotto unico, sia per il metodo ancora artigianale di produzione, sia per l’amore dimostrato da chi lo gusta”.

“Siamo felici e orgogliosi di questo successo – afferma Nuccio Caffo, Amministratore Delegato del Gruppo Caffo – che è un riconoscimento non solo al prodotto, ma anche all’approccio dell’azienda. È molto importante per noi sapere che il nostro metodo e il nostro prodotto leader vengono apprezzati non solo dagli affezionati consumatori, che ogni giorno ci confermano il loro gradimento, ma anche da coloro che lavorano nel settore. Un successo confermato dai dati di vendita. E siamo ancora più felici di vedere Vecchio Amaro del Capo diventare il primo nel suo genere a cui viene riconosciuto questo particolare valore. Mi complimento con Paolo Raisa e con tutto il nostro staff dell’organizzazione commerciale da lui diretta per il grande lavoro fatto in questi anni, che ci ha permesso di fare un enorme salto in avanti. La distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale unita alle qualità intrinseche del nostro prodotto di punta ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo, che dimostra come con le scelte giuste e il lavoro serio e costante un’azienda artigiana italiana, anche partendo dalle località più periferiche e disagiate, può evolversi fino a diventare leader di mercato nel suo settore”.

Vecchio Amaro del Capo

Prodotto di punta del Gruppo Caffo 1915, con oltre 8 milioni di bottiglie prodotte e distribuite in oltre 46 Paesi, Vecchio Amaro del Capo è lo spirit calabrese a base di 29 erbe, fiori, frutti e radici della terra di Calabria, che, in virtù del consumo ghiacciato a – 20 gradi °C a fine pasto o in formula cocktail, è diventato protagonista del mercato internazionale. In versione liscia, rigorosamente ghiacciato a -20°, questo liquore sprigiona l’aroma di alcune delle sue essenze: l’anice, la menta, la liquirizia, il fiore d’arancio e la camomilla. Queste sono solo alcune delle note che contribuiscono a creare l’armonia del suo gusto, che contribuisce anche al successo dei cocktail creati dai più esperti bartender internazionali.

Gruppo Caffo

L’azienda produce e distribuisce bevande alcoliche dal 1915. La costruzione di un’intera filiera produttiva inizia dalla coltivazione delle erbe officinali, ingredienti base dei propri liquori. Vecchio Amaro del Capo fa parte di questa famiglia insieme a un catalogo di numerose ricette fra liquori, distillati, premiscelati e sciroppi, tra cui gli apprezzatissimi Borsci S. Marzano, Liquorice e Amaro Santa Maria al Monte. Grazie alla propria vocazione internazionale approda in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Australia. Il marchio Vecchio Amaro del Capo resta il più amato fra gli italiani e si aggiudica oltre il 30% di quota di mercato presso la Grande Distribuzione, come dimostra anche il rapido sviluppo nel canale Ho.Re.Ca. Vecchio Amaro del Capo è un’eccellenza firmata Caffo: la special edition Riserva del Centenario è stata premiata con la Grand Gold Medal al Concorso Mondiale Spirits Selection di Bruxelles, venendo di fatto riconosciuto come il miglior liquore d’erbe al mondo.

