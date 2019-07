Università di Messina: arrivano i bandi per i test a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Medicine and Surgery. Iscrizioni al via

3 Luglio 2019 19:37

Pubblicati i bandi per i test a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Medicine and Surgery all’Università di Messina

Sono stati pubblicati i Bandi per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l’Anno Accademico 2019-20.

L’accesso ai corsi di studio prevede il superamento di una prova d’ammissione predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) secondo il seguente calendario:

° Medicina e Chirurgia (275 posti), Odontoiatria e Protesi Dentaria (45 posti): 3 settembre 2019

° Medicina Veterinaria (45 posti): 4 settembre 2019

° Medicine and Surgery (60 posti): 12 settembre 2019

L’iscrizione sarà attiva dal 03/07/2019 al 25/07/2019 ore 15:00 ora italiana.

