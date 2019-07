Ue: a Milano riunione dello European Fiscal Board

22 Luglio 2019 21:37

Milano, 22 lug. (AdnKronos) – Oggi si riunito per la prima volta a Milano e in Italia lo European Fiscal Board, il comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (Ccefp), costituito dal danese Niels Thygesen, che ricopre il ruolo di presidente, l’olandese Roel Beetsma, la francese Sandrine Duchêne, il polacco Mateusz Szczurek e da Massimo Bordignon, professore ordinario di Scienze della finanza all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il board, assieme alla propria segreteria tecnica, si è ritrovato all’Università Cattolica a Milano per concludere un rapporto di analisi e proposte sulla riforma delle regole fiscali introdotte in Europa nel 2010-12. Il rapporto, commissionato dalla presidenza della Commissione europea, sarà reso pubblico una volta discusso dal collegio della Commissione.

L’European Fiscal Board, un organismo indipendente di consulenza della Commissione e tra i suoi compiti c’è quello di consigliare la Commissione sull’applicazione delle regole fiscali, valutare l’adeguatezza dell’orientamento della politica fiscale a livello nazionale e della zona euro, collaborare con i vari fiscal board nazionali introdotti in ogni Paese europeo a seguito delle riforme del 2012, fornire consulenze ad hoc al presidente della Commissione.

