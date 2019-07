22 Luglio 2019 09:14

Caos treni in Italia causa di incendio doloso: tre ore di ritardo e traffico in tilt da Nord e Sud. Ora si sta tentando di riprogrammare tutta la circolazione dei treni ad alta velocità e non, ma le ricadute sul traffico si sentiranno per tante ore. L’allarme è scattato all’alba, quando le fiamme, quasi certamente di origine dolosa, ad una cabina elettrica dell’alta velocità all’altezza della stazione di Rovezzano, ha bloccato la linea. I tecnici sono al lavoro.

