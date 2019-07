66enne travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada: tragedia a Bari

3 Luglio 2019 19:33

Shock a Bari: 66enne travolto da un’auto mentre attraversava la strada

Non c’è stato nulla da fare per il 66enne travolto da un’auto nel quartiere di Ceglie del Campo, mentre attraversare la la strada. A investire la vittima una donna 45enne di Carbonara alla guida di una Citroen. Sul posto l’intervento del personale medico sanitario e della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

